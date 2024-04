La Soluzione ♚ Monoposto come certi letti

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Monoposto come certi letti. SINGOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su monoposto come certi letti: Il singolo discografico, abbreviato singolo e talvolta indicato con il termine inglese single, è un supporto discografico (in gommalacca, vinile, CD, musicassetta, download digitale o altro) contenente solitamente uno o (in alternativa) anche due o tre brani musicali, ed è pertanto di durata inferiore rispetto ad un album. In passato, i singoli venivano pubblicati in gommalacca da 78 giri, che vennero nel corso degli anni '50 rimpiazzati sul mercato in modo graduale dai dischi in vinile a 45 giri. Successivamente il termine è venuto a definire anche singoli in formato musicassetta, quindi CD e infine anche singoli distribuiti esclusivamente attraverso il download digitale o lo streaming.

Altre Definizioni con singoli; monoposto; come; certi; letti;