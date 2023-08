La maschera veneziana che paga sempre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La maschera veneziana che paga sempre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANTALONE

Significato/Curiosita : La maschera veneziana che paga sempre

Padri, darò i carmi e l'ossa, / e a te il pensier: ché piamente a queste / dee non favella chi la patria oblia.» (ugo foscolo, le grazie, inno i, vv.... Abbigliamento, vedi pantaloni. disambiguazione – se stai cercando il cognome italiano, vedi pantaleo (cognome). pantalone (in veneto pantalón) è una maschera... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

