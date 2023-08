Località dei castelli romani che dà nome a un vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località dei castelli romani che dà nome a un vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRASCATI

Significato/Curiosita : Localita dei castelli romani che da nome a un vino

Denominazione castelli romani si indica l'intera area geografica, posta a sud-est della città di roma, intorno ai colli albani, costituita da un insieme di... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo vino, vedi frascati (vino). frascati è un comune italiano di 22 680 abitanti della città metropolitana di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Località dei castelli romani che dà nome a un vino : località; castelli; romani; nome; vino; Piccola località parte di un comune; Nota località sciistica della Valtellina; località toscana di un noto eremo monastico; località francese nota per un uomo del Pleistocene; Nota località storica e marittima del Salento; Costruiscono castelli in aria; Infesta i castelli abbandonati; Lago dei castelli Romani; I suoi castelli ci ricordano il vino Verdicchio; Due castelli di Versailles; Tuniche corte degli antichi romani che avviluppavano le spalle; Cocchi a due ruote dei romani ; Fu acerrimo avversario dei romani ; In numeri romani sarebbe XCI; Una Tor tra i quartieri romani a nord dei Parioli; Cocktail dal nome newyorchese; Un film del 1990 In nome del popolo; Il cognome di una Elsa della letteratura; nome di un liquore e di un premio letterario; nome generico dell acquavite di vino ing; Nome generico dell acquavite di vino ing; vino d Asti DOCG; vino DOCG del frusinate: del Piglio; Buon vino nero o grigio; Lo è il vino non fermo;

Cerca altre Definizioni