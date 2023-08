Gioco che ondeggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco che ondeggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALTALENA

Significato/Curiosita : Gioco che ondeggia

D'amato. il nome della stessa deriva dal nome in lingua inglese del gioco infantile del gioco del cucù (o bubù-settete): un pugile capace usante questa tecnica... Termine altalena in italiano si intendono due tipi di giochi da giardino altalena con movimento oscillante (avanti e indietro) e mono posto altalena con movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

