Gemma di colore verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gemma di colore verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SMERALDO

Significato/Curiosita : Gemma di colore verde

Turchese è una gradazione di ciano leggermente tendente al verde. il nome deriva dal colore dell'omonima gemma, detta in francese turquoise, termine che... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi smeraldo (disambigua). lo smeraldo è una varietà del berillo, caratterizzata da un intenso colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

