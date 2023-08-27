Lo furono a vita Camilla Ravera e Leo Valiani

SOLUZIONE: SENATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo furono a vita Camilla Ravera e Leo Valiani" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo furono a vita Camilla Ravera e Leo Valiani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Senatori? Camilla Ravera e Leo Valiani furono figure di spicco nel panorama politico italiano, dedicando gran parte della loro vita alla lotta contro il fascismo e alla difesa della democrazia. Entrambi assunsero ruoli importanti nel Senato, contribuendo con le loro idee e azioni alla formazione della Repubblica. La loro lunga attività politica e il coinvolgimento nelle istituzioni li rendono esempi di impegno civico duraturo.

La soluzione associata alla definizione "Lo furono a vita Camilla Ravera e Leo Valiani" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo furono a vita Camilla Ravera e Leo Valiani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

S Savona E Empoli N Napoli A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo furono a vita Camilla Ravera e Leo Valiani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

