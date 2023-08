Dire si all iniziativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dire si all iniziativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ADERIRE

Significato/Curiosita : Dire si all iniziativa

Della gialappa's band. si tratta del format simbolo della gialappa's band, che con le loro voci fuori campo hanno segnato modi di dire e di fare lungo un... Allorché sono emerse inedite notizie, alle quali lo stesso comune ha voluto aderire, ma non sempre. sono ancora pendenti alcuni riconoscimenti richiesti dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dire si all iniziativa : dire; iniziativa; Spesso si usa per condire i ravioli con il burro; dire di no non accettare; Noto modo di dire Mettere la mano; Pronunciare parola dire ; Può essere dire tto indire tto motivazionale; Di propria iniziativa specie in ambito giuridico; Il sì all iniziativa ; Si cercano per un iniziativa ; Dichiararsi favorevole all iniziativa ; Il consenso a un iniziativa ;

