Degno di apprezzamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Degno di apprezzamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STIMABILE

Significato/Curiosita : Degno di apprezzamento

Della visita pastorale del vescovo di crema mons. lombardi, montodine appare come un villaggio “degno di apprezzamento per la sua ordinata disposizione... Orientati a esibizionismo e ostentazione di cattivo gusto o comunque non stimabile, il cui utilizzo assume spesso un'accezione ironico/sarcastica. di area...