Lode apprezzamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lode apprezzamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PLAUSO - ELOGIO

Significato/Curiosita : Lode apprezzamento

Scarcerazione di derek, il giovane danny consegna come compito per casa un tema di lode al mein kampf, ritenendo di seguire al meglio l'esempio del fratello, ma... Interpretato da bob odenkirk. better call saul ha ricevuto il plauso dalla critica, con particolare elogio per la recitazione, i personaggi, la scrittura, la regia...