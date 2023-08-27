Il contrario di concave

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il contrario di concave' è 'Convesse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONVESSE

Perché la soluzione è Convesse? Le superfici convesse sono caratterizzate da una curvatura verso l'esterno, creando una forma arrotondata e bombata. Questa forma si oppone a quella concava, che invece si curva verso l'interno. Le superfici convesse sono comuni in molte strutture, come l'arco di un ponte o le calotte di alcune rocce, e svolgono un ruolo importante in campo architettonico e ingegneristico. La loro caratteristica principale è la capacità di distribuire uniformemente le sollecitazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il contrario di concave". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il contrario di concave nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Convesse

La soluzione associata alla definizione "Il contrario di concave" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il contrario di concave" conferma che la soluzione 'Convesse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Convesse

C Como O Otranto N Napoli V Venezia E Empoli S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il contrario di concave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Convesse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Devono esserlo funzionalmente le ciotoleOpposto a concaveForte al contrarioIl contrario della strettoiaContrario al pudorePresto al contrarioIl contrario di pubblico