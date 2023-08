Come donne in dolce attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come donne in dolce attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRAVIDE

Significato/Curiosita : Come donne in dolce attesa

Al cioccolato venivano preparate dalle donne durante il periodo quaresimale in attesa della pasqua, così come la schiaccia livornese, i baci meringhe... "gravato, appesantito" (derivato a sua volta dall'agg. gravis "pesante"). gravida o pregna viene detta la donna incinta in quanto porta dentro di sé un carico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

