Incinte più fra gli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incinte più fra gli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRAVIDE

Significato/Curiosita : Incinte piu fra gli animali

Disambiguazione – "incinta" rimanda qui. se stai cercando il termine araldico simile, vedi in cinta. le informazioni riportate non sono consigli medici... "gravato, appesantito" (derivato a sua volta dall'agg. gravis "pesante"). gravida o pregna viene detta la donna incinta in quanto porta dentro di sé un carico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

