Città svizzera con il Tribunale sportivo del TAS - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città svizzera con il Tribunale sportivo del TAS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LOSANNA

Significato/Curiosita : Citta svizzera con il tribunale sportivo del tas

Eletto sportivo tedesco dell'anno. nel 2004 torna a correre con la t-mobile. in preparazione al tour de france prende parte al giro di svizzera. nella... losanna (afi: [lo'zanna]; in francese: lausanne; in arpitano: losena; in romancio: losanna; in tedesco desueto: lausannen e losannen) è una città della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Città svizzera con il Tribunale sportivo del TAS : città; svizzera; tribunale; sportivo; Abitano la città con la Loggia del Lionello; Le cittadine da Trento a Messina; città della Florida del parco Disneyworld; Il capo della polizia in una città ; Erano cittadini di un Ducato nell attuale Toscana; La città svizzera con un noto festival di cinema; Località svizzera da cui provengono gli Asburgo; L area svizzera di una razza di bovaro; Casa svizzera di orologi; Giurata svizzera medica; tribunale della Curia che può annullare matrimoni; Si svolgono in tribunale con giudice e imputato; Nel suo palazzo ha sede normalmente il tribunale ; tribunale regionale; Riconosciuta colpevole da un tribunale ; Il fuori sportivo ; Il Mario giornalista sportivo fiorentino; Un gesto nobile sportivo e non fra; Uno sportivo che gareggia ogni quattro anni; Uno sportivo in occhialini;

Cerca altre Definizioni