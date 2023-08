Chi usufruisce di un servizio pubblico o privato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi usufruisce di un servizio pubblico o privato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UTENTE

Significato/Curiosita : Chi usufruisce di un servizio pubblico o privato

Delle fonti. un utente è colui che usufruisce di un bene o di un servizio, generalmente collettivo, fornito da enti pubblici o strutture private. il termine... Si frappone tra l'utente e il computer è altresì detto interfaccia utente e in tale contesto si adotta anche il termine nome utente. nel contesto dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

