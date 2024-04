La Soluzione ♚ Che non si conserva dopo un utilizzo

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Che non si conserva dopo un utilizzo. USA E GETTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su che non si conserva dopo un utilizzo: L'aggettivo monouso (loc. agg. invar.) (anche usa e getta) si riferisce ad un oggetto progettato per un utilizzo singolo (si usa una sola volta poi si butta). L'aggettivo ha in un secondo tempo cominciato ad essere utilizzato anche come sostantivo invariabile, per indicare la categoria nel suo insieme (es.: il monouso è una pratica diffusa). Molti prodotti monouso di utilizzo frequente appartengono, per addotti motivi di igiene, all'ambito sanitario o sono comunque oggetti per uso strettamente personale.

