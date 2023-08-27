Capitale di Cuba

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Capitale di Cuba' è 'L Avana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: L AVANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Capitale di Cuba" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Capitale di Cuba". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è L Avana? L'AVANA è la città principale e il centro politico e culturale di Cuba, situata sulla costa nord dell'isola. È nota per il suo patrimonio storico, le strade colorate e l'architettura coloniale, rappresentando un importante punto di riferimento per il paese. La sua vibrante vita notturna e le tradizioni musicali ne fanno una meta affascinante per turisti e abitanti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Capitale di Cuba" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Capitale di Cuba" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione L Avana:

L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Capitale di Cuba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

