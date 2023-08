Azienda di Pechino che produce computer e tablet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda di Pechino che produce computer e tablet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LENOVO

Significato/Curiosita : Azienda di pechino che produce computer e tablet

Sviluppa, produce e vende personal computer, tablet, smartphone, workstation, server, dispositivi di archiviazione elettronici, software di gestione it e televisori... Lenovo (mul) sito ufficiale, su lenovo.com. (zh) sito ufficiale, su lenovo.com.cn. lenovo (canale), su youtube. (en) lenovo, su enciclopedia britannica,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Azienda di Pechino che produce computer e tablet : azienda; pechino; produce; computer; tablet; azienda olandese che produce elettrodomestici; azienda di trasporti di persone o merci; azienda italiana produttrice di armi dal 1526; L azienda di Viale Mazzini a Roma; azienda che comprendeva anche l Agip; Popolosa città cinese a sud-est di pechino ; Lo Stato con capitale pechino ; Si parla a pechino ; L auto del raid pechino Parigi; Lo Stato con pechino ; Azienda olandese che produce elettrodomestici; Un panificio che produce bastoncini lunghi e croccanti; Come un azienda che produce extravergini; Che produce molto rumore o ne è pervaso; produce va la Due cavalli; Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer ; Tasto del computer sopra CANC; Nel computer contiene i file; Il 64 computer diffuso negli anni 80; L insieme delle apparecchiature d un computer ; Un programmna per tablet e smartphone; i_, il tablet Apple; tablet della Apple; Il tablet della Apple; Software per tablet ;

Cerca altre Definizioni