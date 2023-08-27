Attribuirsi un diritto

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attribuirsi un diritto' è 'Arrogarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARROGARSI

Come completare la definizione

  • Definizione: Attribuirsi un diritto
  • Risposta: ARROGARSI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: A________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

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Perché la soluzione è Arrogarsi? Arrogarsi significa assumersi un diritto o una prerogativa senza averne legittima autorizzazione. È un comportamento che implica una certa pretesa e spesso una mancanza di rispetto per le regole o per le autorità competenti. Quando una persona si arroga qualcosa, tende a considerarla propria, ignorando i limiti imposti dalla legge o dal contesto sociale. Questo atteggiamento può portare a conflitti o a una percezione di presunzione da parte degli altri.

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Attribuirsi un diritto - risposta corretta per cruciverba

Se la definizione "Attribuirsi un diritto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arrogarsi'.

Schemi utili per Arrogarsi

  • Schema parole: 9
  • La soluzione inizia con A
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: A________
  • Schema finale: _____ARSI

Le 9 lettere della soluzione Arrogarsi

A Ancona
R Roma
R Roma
O Otranto
G Genova
A Ancona
R Roma
S Savona
I Imola

La soluzione 'Arrogarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attribuirsi un diritto". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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