Attribuirsi un diritto

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attribuirsi un diritto' è 'Arrogarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARROGARSI

Come completare la definizione Definizione: Attribuirsi un diritto

Attribuirsi un diritto Risposta: ARROGARSI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: I

Perché la soluzione è Arrogarsi? Arrogarsi significa assumersi un diritto o una prerogativa senza averne legittima autorizzazione. È un comportamento che implica una certa pretesa e spesso una mancanza di rispetto per le regole o per le autorità competenti. Quando una persona si arroga qualcosa, tende a considerarla propria, ignorando i limiti imposti dalla legge o dal contesto sociale. Questo atteggiamento può portare a conflitti o a una percezione di presunzione da parte degli altri.

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Attribuirsi un diritto - risposta corretta per cruciverba

Se la definizione "Attribuirsi un diritto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arrogarsi'.

Schemi utili per Arrogarsi

Schema parole: 9

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: A________

Schema finale: _____ARSI

Le 9 lettere della soluzione Arrogarsi

A Ancona R Roma R Roma O Otranto G Genova A Ancona R Roma S Savona I Imola

La soluzione 'Arrogarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attribuirsi un diritto". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.