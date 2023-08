Ad Atene si dice efharistò - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ad Atene si dice efharistò. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRAZIE

Significato/Curiosita : Ad atene si dice efharisto

– singolo di pier cortese del 2009 grazie – singolo degli zero assoluto del 2010 grazie – plurale di grazia grazie – lemma della lingua italiana che accompagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

