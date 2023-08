Si allestisce per Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allestisce per Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRESEPE

Significato/Curiosita : Si allestisce per natale

Che io ero, vieni nel mio sogno, dudu dada. nel 1980 angela finocchiaro allestisce, con carlina torta e amato pennasilico, lo spettacolo panna acida, nome... Disambiguazione – se stai cercando l'ammasso aperto, vedi presepe (astronomia). il presepe, o presepio, è una rappresentazione della nascita di gesù, che ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

