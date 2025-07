La secrezione in bocca del languorino nei cruciverba: la soluzione è Acquolina

Home / Soluzioni Cruciverba / La secrezione in bocca del languorino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La secrezione in bocca del languorino' è 'Acquolina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACQUOLINA

Curiosità e Significato di Acquolina

La soluzione Acquolina di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Acquolina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Acquolina? Acquolina è il termine che indica una sensazione di desiderio o anticipazione di cibo, spesso accompagnata da una secrezione di saliva in bocca. È l’effetto naturale che ci fa venire l’acquolina quando pensiamo a un piatto gustoso o vediamo qualcosa di appetitoso. In parole semplici, è quella piccola fame che ci fa sognare delizie culinarie e ci prepara al pasto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In bocca al pupoIn bocca e in golaL igienista che cura la boccaGuarda in bocca ai pazientiL abbiamo in bocca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acquolina

Hai davanti la definizione "La secrezione in bocca del languorino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M T M E I O A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MITOMANE" MITOMANE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.