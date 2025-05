Il salvataggio all ultimo secondo: in lat nei cruciverba: la soluzione è Extremis

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il salvataggio all ultimo secondo: in lat' è 'Extremis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EXTREMIS

Curiosità e Significato di "Extremis"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Extremis più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Extremis.

Extremis è un termine latino che significa all'ultimo momento o nell'ultimo istante. Utilizzato nel contesto del salvataggio, indica un intervento tempestivo e decisivo che avviene proprio prima che si verifichi un evento negativo o critico, sottolineando l'urgenza e la drammaticità della situazione.

Come si scrive la soluzione: Extremis

Se "Il salvataggio all ultimo secondo: in lat" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

X Xeres

T Torino

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

S Savona

