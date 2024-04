La Soluzione ♚ Randellare anche figurativamente La definizione e la soluzione di 9 lettere: Randellare anche figurativamente. MAZZOLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su randellare anche figurativamente: Don Primo Mazzolari (Cremona, 13 gennaio 1890 – Cremona, 12 aprile 1959) è stato un presbitero, scrittore e partigiano italiano. Conosciuto come il parroco di Bozzolo, fu una delle più significative figure del cattolicesimo italiano nella prima metà del Novecento. Il suo pensiero anticipò alcune delle istanze dottrinarie e pastorali del Concilio Vaticano II (in particolare relativamente alla "Chiesa dei poveri", alla libertà religiosa, al pluralismo, al "dialogo coi lontani", alla distinzione tra errore ed erranti), tanto da venire definito "carismatico e profetico". Altre Definizioni con mazzolare; randellare; anche; figurativamente; Il dissoluto scrittore chiamato anche il divino marchese; È detta anche rondò; Anche quando è spezzato è completo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Randellare anche figurativamente

MAZZOLARE

M

A

Z

Z

O

L

A

R

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Randellare anche figurativamente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.