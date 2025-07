Possono esserlo le mani figurativamente nei cruciverba: la soluzione è Bucate

BUCATE

Perché la soluzione è Bucate? Buccate sono le fessure o spaccature, spesso trovate nelle superfici dure come il legno o la pietra. Il termine deriva da buccare, ovvero fare una scanalatura o un'incisione. In senso figurato, si può dire che le mani possono essere bucata per indicare mani che creano tagli o incisioni. È un modo evocativo per descrivere un'azione precisa e incisiva.

B Bologna

U Udine

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

F R O N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FREON" FREON

