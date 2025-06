La multinazionale della Nutella nei cruciverba: la soluzione è Ferrero

FERRERO

Curiosità e Significato di Ferrero

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ferrero più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ferrero.

Perché la soluzione è Ferrero? Ferrero è il nome di una famosa multinazionale italiana specializzata nella produzione di dolciumi, come Nutella, cioccolatini e biscotti. Fondata nel 1946 a Alba, in Piemonte, rappresenta uno dei marchi più riconoscibili e amati al mondo, simbolo di qualità e tradizione italiana nel settore alimentare. La sua presenza globale ha reso Ferrero un'icona del made in Italy dolciario.

Come si scrive la soluzione Ferrero

La definizione "La multinazionale della Nutella" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

E Empoli

R Roma

R Roma

E Empoli

R Roma

O Otranto

