BATTERE

Curiosità e Significato di "Battere"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Battere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Battere.

Perché la soluzione è Battere? La parola battere può riferirsi all'atto di chiedere o richiedere denaro, in particolare in contesti informali. In un certo senso, significa fare la cassa, ovvero raccogliere fondi o denaro per un obiettivo specifico. Spesso usato in situazioni di gruppo, come eventi o raccolte fondi, il termine evoca un senso di collaborazione e impegno comune nel raggiungere un traguardo finanziario.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il verbo che la lingua coniuga sul dente che duoleCon il levare in una canzone di De GregoriChiedere denaroUna cassa a stecche largheLa chitarra la cui cassa era la corazza dell armadillo

Come si scrive la soluzione Battere

Se "Chiedere denaro: cassa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

