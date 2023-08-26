Un azione un po rischiosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Un azione un po rischiosa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un azione un po rischiosa' è 'Azzardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AZZARDO

Perché la soluzione è Azzardo? L'azzardo rappresenta un comportamento che implica la messa in gioco di risorse o rischi, spesso con un certo grado di imprevedibilità. Questa scelta può derivare dal desiderio di ottenere un risultato maggiore, anche se comporta una possibilità di fallimento o perdita. L'azzardo si manifesta in molte situazioni, come nelle scommesse o nelle decisioni imprudenti, dove la fortuna e il rischio si intrecciano. È una condotta che può portare a esiti incerti, lasciando spazio all'imprevedibilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un azione un po rischiosa". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un azione un po rischiosa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Azzardo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un azione un po rischiosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un azione un po rischiosa" conferma che la soluzione 'Azzardo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Azzardo

A Ancona Z Zara Z Zara A Ancona R Roma D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un azione un po rischiosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Azzardo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Imperversa... a Las VegasL alto rischio di alcuni giochiIl rischio del giocatoreAzione sconsiderata e un po incoscienteUn po offesoAzione che desta ripugnanzaUn po d angosciaPrime in azione