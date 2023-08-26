Accadimenti infausti che una persona può subire

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Accadimenti infausti che una persona può subire' è 'Avversità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVVERSITÀ

Perché la soluzione è Avversità? L'avversità rappresenta gli eventi sfortunati e difficili che una persona può incontrare nel corso della vita. Questi accadimenti infausti mettono alla prova la forza e la resilienza di chi li affronta, spesso causando sofferenza o delusione. La capacità di superare le avversità richiede coraggio e determinazione, poiché tali momenti rappresentano sfide che devono essere affrontate con pazienza e speranza. La vita di ognuno è spesso segnata da queste prove impreviste che modellano il carattere e la maturità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accadimenti infausti che una persona può subire". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Accadimenti infausti che una persona può subire nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Avversità

Se la definizione "Accadimenti infausti che una persona può subire" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accadimenti infausti che una persona può subire" conferma che la soluzione 'Avversità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Avversità

A Ancona V Venezia V Venezia E Empoli R Roma S Savona I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accadimenti infausti che una persona può subire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avversità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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