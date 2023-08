Una persona di spicco può esercitarla sugli altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una persona di spicco può esercitarla sugli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INFLUENZA

Significato/Curiosita : Una persona di spicco puo esercitarla sugli altri

Condizioni e può avere ad oggetto solo azioni ordinarie (con diritto di voto sugli argomenti dell'articolo 105 del testo unico della finanza) di società italiane... Principali sono quindi: influenza aviaria, influenza umana, influenza equina, influenza canina, influenza suina (l'influenza felina si riferisce generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una persona di spicco può esercitarla sugli altri : persona; spicco; esercitarla; sugli; altri; Che va oltre le capacità di una persona ; Se non è successivo è genericamente altra persona ; Chi cerca persona le legge quelli vitae lat; Il persona ggio di Courtney Cox in Friends; L Orlando persona ggio TV del triccheballacche; spicco appariscenza; Spiccò il volo dal Labirinto; Spiccò il volo da Creta; Ha un ruolo di spicco nelle locandine liriche; I dirigenti di spicco di un partito; Può esercitarla un imputato... privo di avvocato; Gli Eurocity sugli orari; Piovve provvidenzialmente sugli Ebrei; sugli aerei è nera ma non è una viaggiatrice ansiosa; Il gioco con la benda sugli occhi; I semi sugli hamburger; Dire ad altri cosa si è sentito; Attraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamente; Tale è il gesto di chi rischia per salvare altri ; D altri lidi straniero; Giostre d altri tempi;

Cerca altre Definizioni