Unione connessione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unione connessione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : COLLEGAMENTO

Significato/Curiosita : Unione connessione

Spazio sono unione disgiunta delle componenti connesse per cammini. connessione, connessione per archi, connessione locale e connessione per archi locale... Contengono il titolo. il termine collegamento (in inglese link) può avere più significati in informatica: collegamento ipertestuale – speciale rimando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Unione connessione : unione; connessione; La politica dell unione degli stati del vicino Oriente; Una riunione ufficiale di un organo collegiale; Finisce sempre a botte ma non è la riunione di condominio del ragionier Fantozzi; unione di più cose; Relativo alla riunione indetta dal vescovo; Un bar con connessione wifi e prese Usb; Il cavo per la connessione in assenza di WiFi; La connessione tra le cellule nervose; Una connessione wireless; Divide la connessione fra più apparecchi ing;

Cerca altre Definizioni