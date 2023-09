L Unione economica che comprende Russia e Armenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Unione economica che comprende Russia e Armenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : EURASIATICA

Significato/Curiosita : L unione economica che comprende russia e armenia

Confina con l'armenia a sud-ovest. la capitale è erevan. l'armenia moderna comprende solamente una piccola porzione dell'antica armenia, uno dei più... Territorio asia e europa superficie 54 517 000 km² abitanti 5 041 175 000 (2011) densità 92,47 ab./km² fusi orari da utc-1 a utc+12 nome abitanti eurasiatici... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L Unione economica che comprende Russia e Armenia : unione; economica; comprende; russia; armenia; unione Bancaria; Intima unione tra le parti; Riunione d automobilisti; Riunione di studiosi; Compagno in un unione commerciale; Misura la situazione economica d una famiglia sigla; Sostenuto economica mente da altri; Gode di tranquillità economica ; Indica la situazione economica di una famiglia; Un Organizzazione economica internazionale; comprende le quattro stagioni; comprende anche me; comprende fior di delinquenti; comprende Scozia e Galles; Suddivisione amministrativa che comprende i comuni; Stampa artistica che utilizza il blu di Prussia ; Nome diffusissimo in russia ; Area dell Asia settentrionale parte della russia ; La russia su Internet; È la più fredda regione della russia ; Capitale dell armenia ; Capitale della repubblica dell armenia ; La capitale dell armenia ; La capitale dell armenia ; Comprende armenia e Georgia;

Cerca altre Definizioni