Una nota località della Versilia - Cruciverba

"Forte dei Marmi" è una rinomata località turistica situata nella regione della Versilia, in Italia. Situata lungo la costa tirrenica della Toscana, è celebre per le sue spiagge di sabbia dorata, il lussuoso lungomare e le eleganti ville circondate da pinete. Il nome "Forte dei Marmi" deriva dai forti costruiti in passato per difendere la zona e dal marmo estratto dalle vicine cave delle Alpi Apuane. Oltre al suo fascino balneare, la città è apprezzata per i suoi negozi di alta moda, i ristoranti di alta classe e le opportunità di svago.

