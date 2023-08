Tornare a commettere lo stesso errore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tornare a commettere lo stesso errore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RICADERE

Significato/Curiosità : Tornare a commettere lo stesso errore

"Ricadere" indica il ritorno involontario o inconsapevole in uno stato, un comportamento o una situazione negativa precedentemente vissuti. Spesso utilizzato per descrivere il ripetersi degli stessi errori o delle stesse scelte sbagliate, il termine riflette la difficoltà di evitare situazioni dannose o insalubri. Può riferirsi a dipendenze, cattive abitudini o relazioni tossiche. Il concetto sottolinea la sfida di apprendere dalle esperienze passate e di trovare la forza per superare le trappole del passato. La consapevolezza e la volontà di cambiamento sono fondamentali per evitare di "ricadere" nei medesimi errori.

Altre risposte alla domanda : Tornare a commettere lo stesso errore : tornare; commettere; stesso; errore; tornare sotto il proprio tetto; tornare a mostrare ragionevolezza; tornare in se; Far tornare alla mente; Contornare un quadro; Scommettere su un numero; commettere uno sbaglio; Senza commettere nessun imbroglio; Luogo ove è possibile scommettere sui cavalli; commettere sbagli; L ha il dispositivo che interviene su se stesso ; Che ha avuto lo stesso valore; Se stesso a Parigi; Lo stesso che oppure; Che avviene nello stesso momento; Affida le sue speranze a un errore giudiziario; Sono fonte di terrore e angoscia durante il sonno; Assolto per errore ; Un errore di morfologia; errore in materia religiosa;

Cerca altre Definizioni