Telo da spiaggia - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PAREO

Significato/Curiosita : Telo da spiaggia

Utilizzato in spiaggia, come nella locuzione télo da mare tèlo nell'accezione di arma da lancio (e quindi, in senso figurato, anche di saetta) telo – torrente... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il pareo è un rettangolo di tessuto che può fungere da gonna o da abito intero, a...