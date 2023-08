Svetta sul paese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svetta sul paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMPANILE

Significato/Curiosita : Svetta sul paese

paese. a causa delle forti e prolungate piogge, la tanto temuta alluvione arriva, ed è tremenda. don camillo resta sulla torre campanaria, che svetta... Posizionate le campane. quest'ultimo tipo di campanile si dice a vela. una chiesa può anche avere più di un campanile. la tradizione attribuisce a paolino (v... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

