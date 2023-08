Lo space non chiuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo space non chiuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPEN

Significato/Curiosita : Lo space non chiuso

lo space transportation system (sts), comunemente noto come space shuttle, navetta spaziale o shuttle, è stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile... Titolo. open ("aperto" in lingua inglese) può riferirsi a: open – album dei gotthard del 1999 open – album dei cowboy junkies del 2001 open – album di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

