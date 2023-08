Il rame in chimica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rame in chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CU

Significato/Curiosita : Il rame in chimica

Cercando altri significati, vedi rame (disambigua). il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è cu. è il primo elemento del gruppo 11... - cu' mme) cu 'mme è una canzone napoletana scritta nel 1992 da enzo gragnaniello ed interpretata dall'autore con roberto murolo e mia martini. "cu 'mme"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il rame in chimica : rame; chimica; La parte del grappolo da cui promanano i rame tti; Una invenzione verame nte riprovevole; Ci sono quelli Crame r Montessori e Delphi; Trame di palazzo; Il migliorame nto di sé grazie ai life coach; L agricoltura con poca chimica ; Antica arte da cui è derivata la chimica ; Suffisso in chimica ; Il gabinetto di chimica ; Gas da guerra chimica ;

