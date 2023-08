Può indicare compagnia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può indicare compagnia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CON

Significato/Curiosita : Puo indicare compagnia

Encyclopædia britannica, inc. (en, fr) compagnia di gesù, su enciclopedia canadese. opere di compagnia di gesù / compagnia di gesù (altra versione), su openmlol... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. cratere con – cratere di rea con – codice iso 639-3 della lingua cofán con – preposizione semplice...

