Programmi per iPhone - Cruciverba

Programmi per iPhone.

Soluzione 3 lettere : APP

Significato/Curiosità : Programmi per iPhone

Le "app", abbreviazione di "applicazioni", sono programmi software progettati per dispositivi mobili come gli iPhone. Queste applicazioni offrono una vasta gamma di funzionalità e scopi, dalle social media alle utilità, dai giochi all'istruzione. Le app sono scaricabili dall'App Store di Apple e possono essere installate direttamente sul dispositivo. Sono diventate una parte essenziale della vita moderna, semplificando attività quotidiane, fornendo intrattenimento, agevolando la comunicazione e offrendo strumenti utili. Il mercato delle app è in continua espansione, con sviluppatori che creano nuove soluzioni innovative per soddisfare le esigenze e le preferenze degli utenti.

