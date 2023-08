Si prendono alle fermate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono alle fermate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BUS

Significato/Curiosità : Si prendono alle fermate

I "bus" sono mezzi di trasporto pubblico su gomma utilizzati per il trasporto di persone. Questi veicoli seguono percorsi prestabiliti e fanno fermate regolari lungo il percorso per permettere ai passeggeri di salire e scendere. I bus sono un elemento essenziale nel sistema di trasporto urbano e suburbano, offrendo un'opzione conveniente e accessibile per spostarsi in città. Sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni, da piccoli minibus a autobus più grandi, e possono offrire servizi di linea regolari o speciali. I bus sono una parte vitale dell'infrastruttura di trasporto pubblico, contribuendo a ridurre il traffico e promuovendo la sostenibilità nelle aree urbane.

