Piccoli bastimenti per la navigazione costiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli bastimenti per la navigazione costiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CABOTIERI

Significato/Curiosità : Piccoli bastimenti per la navigazione costiera

I "cabotieri" sono piccole imbarcazioni tradizionali utilizzate per la navigazione costiera. Questi bastimenti sono progettati per operare in acque poco profonde e sono spesso impiegati per il trasporto di merci, persone e materiali lungo le coste. Il termine "cabotiere" deriva dalla parola "cabotage", che si riferisce alla navigazione lungo le coste. Queste imbarcazioni svolgono un ruolo fondamentale nelle attività commerciali e di trasporto locali, collegando insediamenti costieri e isole a terraferma. Il loro design varia in base alle tradizioni locali e alle esigenze dell'ambiente marino, ma il loro scopo principale è quello di agevolare il commercio e la connettività tra le comunità costiere.

Altre risposte alla domanda : Piccoli bastimenti per la navigazione costiera : piccoli; bastimenti; navigazione; costiera; Sono piccoli e brutti; Una piccoli ssima auto prodotta in passato dalla Bmw; piccoli vermi piatti acquatici; Film di De Sica su due piccoli lustrascarpe; piccoli strumenti da taglio per igiene e cosmesi; La fiancata sinistra dei bastimenti ; Le corde dei bastimenti ; Resti di bastimenti ; Lo percorrono i bastimenti ; navigazione Generale Italiana; Tratti del fondo marino inadatti alla navigazione ; Viaggio di circumnavigazione ; Una nota società di navigazione italiana; Si rende utile nella navigazione subacquea; Caratterizza una panoramica casa costiera ; Noto borgo della costiera amalfitana; Una località della costiera Amalfitana; Zona costiera tirrenica tra Toscana e Lazio; Rientranza costiera ;

Cerca altre Definizioni