Passare sotto quelle caudine è un umiliazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Passare sotto quelle caudine è un umiliazione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Passare sotto quelle caudine è un umiliazione' è 'Forche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORCHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Passare sotto quelle caudine è un umiliazione" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passare sotto quelle caudine è un umiliazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Forche? Quando si parla di forche, si fa riferimento a strumenti usati per torturare o umiliare, spesso praticando pratiche dolorose che riducono l'orgoglio di chi le subisce. Questa immagine di passare sotto quelle caudine richiama un momento di umiliazione estrema, di sottomissione forzata. L'espressione evoca una prova umiliante, simile a un percorso di umiliazione pubblica che mette a dura prova la dignità di una persona.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Passare sotto quelle caudine è un umiliazione nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Forche

La definizione "Passare sotto quelle caudine è un umiliazione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passare sotto quelle caudine è un umiliazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Forche:

F Firenze O Otranto R Roma C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passare sotto quelle caudine è un umiliazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I Romani sconfitti furono fatti passare sotto le CaudineFecero passare i Romani sotto le forche caudinePassare sotto silenzioI Romani passarono sotto le CaudinePassare sotto una scala aperta si dice la attiri