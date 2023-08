Il paesaggista francese autore de Il ponte di Narni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il paesaggista francese autore de Il ponte di Narni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COROT

Significato/Curiosità : Il paesaggista francese autore de Il ponte di Narni

Jean-Baptiste-Camille Corot, noto semplicemente come Corot, è stato un celebre pittore paesaggista francese del XIX secolo. È considerato un pioniere dell'impressionismo e uno dei più grandi maestri del suo genere. La sua opera "Il ponte di Narni" cattura la sua abilità nell'interpretare la natura e la luce attraverso un tocco sfumato e atmosferico. Corot trasmetteva sensazioni e atmosfere piuttosto che dettagli precisi. I suoi paesaggi hanno influenzato profondamente l'evoluzione dell'arte e hanno ispirato futuri artisti impressionisti, dimostrando l'importanza dell'emozione e dell'effetto luminoso nella rappresentazione della natura.

