Un operazione per depurare - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : FILTRAGGIO

Georgia walter f. george, nella speranza di depurare il partito democratico della sua ala conservatrice, che per ragioni storiche era forte al sud. gli sforzi... La bolla di filtraggio è il risultato del sistema di personalizzazione dei risultati di ricerche su siti che registrano la storia del comportamento dell'utente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un operazione per depurare : operazione; depurare; Un operazione di cancellazione di un ordine; Un operazione nella lavorazione del film; operazione volta a imprimere un contrassegno; Rendeva insensibile un paziente durante l operazione ; L operazione per azzerare la memoria;

