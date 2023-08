Onesto a tutta prova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Onesto a tutta prova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INTEGERRIMO

Significato/Curiosità : Onesto a tutta prova

"Integerrimo" è un termine che descrive una persona di una straordinaria integrità e onestà. Questo aggettivo va oltre la semplice virtù dell'onestà, suggerendo un carattere impeccabile e inattaccabile. Una persona integerrima opera con principi etici incontestabili, resistendo alle tentazioni moralmente compromettenti. La sua condotta è un faro di giustizia e coerenza, facendo dell'integrità una guida assoluta nella sua vita. Questo termine evoca un rispetto profondo e un'ammirazione per coloro che incarnano valori irremovibili, mostrando come sia possibile mantenere la rettitudine in ogni situazione e offrendo un esempio di virtù per gli altri.

