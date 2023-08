Non la conosce mai chi è a dieta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non la conosce mai chi è a dieta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAZIETÀ

Significato/Curiosita : Non la conosce mai chi e a dieta

University ha affermato che la dieta più sostenibile non è quella vegana ma quella vegetariana. lo studio afferma che a parità di calorie si causano... L’indice di sazietà (is o si), dall'inglese satiety index, è una variabile che misura il senso di sazietà o pienezza a breve termine (entro due ore) dopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

