Il luogo dove si trebbia - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : Il luogo dove si trebbia

Battaglia della trebbia (disambigua). la battaglia della trebbia avvenuta il 18 dicembre del 218 a.c. durante la seconda guerra punica, è stato il secondo scontro... Intelligente astratto aia – comune spagnolo dei paesi baschi l'aia – città dei paesi bassi aia o imella – torrente della provincia di rieti aia – area destinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il luogo dove si trebbia : luogo; dove; trebbia; Capoluogo maremmano il cui centro storico è rimasto completamente circondato da antiche mura; Un luogo su Internet; Il capoluogo ungherese della provincia di Heves; luogo in cui si può trovare rifugio; Dipartimento francese con capoluogo Bordeaux; dove toccano fanno danno; Il cinema dove vengono proiettati film d autore; dove secondo Carlo Levi si è fermato Cristo; Qui dove il mare e tira forte il vento; In alto dove si trova chi lo dice; Si riempie dopo la trebbia tura; Serve a stoccare i prodotti della trebbia tura; Gli spiazzi per la trebbia tura; Spiazzo della fattoria sul quale si trebbia va; Lo si riempie dopo la trebbia tura;

