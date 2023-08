Iniziali di Verga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali di Verga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GV

Significato/Curiosita : Iniziali di verga

Cercando il singolo di giovanna, vedi i malavoglia (singolo). i malavoglia è il romanzo più conosciuto dello scrittore giovanni verga, pubblicato a milano... Ghostscript gv – codice vettore iata di aero flight e riga airlines gv – codice fips 10-4 della guinea gv – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua mannese gv – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Iniziali di Verga : iniziali; verga; Stadi iniziali di un fenomeno; iniziali di Abatantuono; iniziali di Timi l attore; iniziali di Ferro il cantante; iniziali di Daniele; Il seguito incompiuto di Mastro-don Gesualdo di verga ; In TV quella con Sofia verga ra è Modern ing; C è quello di Gramigna in una novella di verga ; Lo era come scrittore verga ; Nota novella di Giovanni verga sull avarizia;

Cerca altre Definizioni