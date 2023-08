Indica il tempo che manca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica il tempo che manca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TRA

Significato/Curiosita : Indica il tempo che manca

Dei collegamenti esterni, manca la contestualizzazione delle fonti con note a piè di pagina o altri riferimenti precisi che indichino puntualmente la... Titolo. tra – abbreviazione della costellazione del triangolo australe tra – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di taramajima (giappone) tra – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

