È impinguato dalle tasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È impinguato dalle tasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERARIO

Significato/Curiosità : È impinguato dalle tasse

L'"erario" rappresenta la risorsa finanziaria dello Stato, composta dalle entrate fiscali provenienti dalle tasse e dai tributi pagati dai cittadini e dalle imprese. Quando si dice che qualcuno è "impinguato dall'erario", si fa riferimento a una persona che ha tratto vantaggio o arricchimento personale dalle risorse pubbliche, spesso attraverso meccanismi illeciti o corruzione. Questa espressione denota un abuso di potere e di fiducia nei confronti delle finanze pubbliche, con implicazioni legali ed etiche. Rappresenta anche il problema della corruzione e dell'uso improprio dei fondi pubblici, che minaccia l'integrità delle istituzioni statali.

Altre risposte alla domanda : È impinguato dalle tasse : impinguato; dalle; tasse; L onda che si distingue dalle altre per altezza; Un largo sentiero erboso prodotto dalle greggi; Un volatile dal piumaggio mimetico e dalle ottime carni; Fuggono dalle guerre; Pianticella dalle foglie aromatiche; Dispensati dalle tasse ; Strumenti atti a svolgere le matasse ; Gli stipendi prima di tasse e trattenute; Serve per fare le matasse ; Insegue chi non paga le tasse ;

Cerca altre Definizioni